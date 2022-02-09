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Samsun'da balık fiyatları

AA, Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,0020,00
Somon40,0050,00
İstavrit10,0020,00
Tirsi--
Mezgit15,0030,00

Levrek tane (deniz)30,00

50,00
Çipura (çiftlik)45,0060,00
Sargan--
Palamut (tane)15,0025,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık10,0015,00
Kefal15,0020,00
Uskumru20,0025,00

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Haberler

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