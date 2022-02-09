Samsun'da balık fiyatları
AA, Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|20,00
|20,00
|Somon
|40,00
|50,00
|İstavrit
|10,00
|20,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|15,00
|30,00
|Levrek tane (deniz)
|30,00
|50,00
|Çipura (çiftlik)
|45,00
|60,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|15,00
|25,00
|Barbunya
|15,00
|20,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|10,00
|15,00
|Kefal
|15,00
|20,00
|Uskumru
|20,00
|25,00
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500