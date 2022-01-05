Samsun'da balık fiyatları
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|15,00
|30,00
|Somon
|40,00
|60,00
|İstavrit
|10,00
|20,00
|Tirsi
|15,00
|20,00
|Mezgit
|20,00
|50,00
|Levrek tane (deniz)
|25,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|45,00
|75,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|15,00
|20,00
|Barbunya
|20,00
|50,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|10,00
|15,00
|Kefal
|15,00
|20,00
|Uskumru
|20,00
|25,00
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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