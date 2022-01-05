Samsun'da balık fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da balık fiyatları

Samsun'da balık fiyatları
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

15,0030,00
Somon40,0060,00
İstavrit10,0020,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit20,0050,00

Levrek tane (deniz)25,00

30,00
Çipura (çiftlik)45,0075,00
Sargan--
Palamut (tane)15,0020,00
Barbunya20,0050,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)

Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık10,0015,00
Kefal15,0020,00
Uskumru20,0025,00

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title