Samsun'da balık fiyatları
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|20,00
|25,00
|Somon
|30,00
|40,00
|İstavrit
|15,00
|25,00
|Tirsi
|15,00
|20,00
|Mezgit
|25,00
|30,00
|Levrek (deniz)
|25,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|40,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|Barbunya
|-
|-
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|35,00
|Lüfer (tane)
|20,00
|30,00
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|15,00
|20,00
|Sazan
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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