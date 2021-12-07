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Samsun'da balık fiyatları

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,0025,00
Somon30,0040,00
İstavrit15,0025,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit25,0030,00

Levrek (deniz)25,00

30,00
Çipura (çiftlik)35,0040,00
Sargan--
Palamut (tane)

Barbunya--
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0035,00
Lüfer (tane)20,0030,00
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık--
Kefal15,0020,00
Sazan

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri

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