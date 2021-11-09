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Samsun'da balık fiyatları

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 20 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,0020,00
Somon30,0040,00
İstavrit10,0015,00
Tirsi15,0015,00
Mezgit10,0030,00

Levrek (deniz)20,00

30,00
Çipura (çiftlik)35,0040,00
Sargan--
Palamut (tane)15,0020,00
Barbunya--
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0035,00
Lüfer (tane)20,0030,00
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık--
Kefal10,0020,00
Sazan15,0020,00

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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