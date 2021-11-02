Samsun'da balık fiyatları
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|10,00
|15,00
|Somon
|35,00
|40,00
|İstavrit
|15,00
|20,00
|Tirsi
|15,00
|15,00
|Mezgit
|15,00
|30,00
|Levrek (deniz)
|20,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|45,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|15,00
|20,00
|Barbunya
|-
|-
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|35,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|10,00
|20,00
|Sazan
|15,00
|20,00
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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