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Samsun'da balık fiyatları

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,0015,00
Somon35,0040,00
İstavrit15,0020,00
Tirsi15,0015,00
Mezgit15,0030,00

Levrek (deniz)20,00

30,00
Çipura (çiftlik)35,0045,00
Sargan--
Palamut (tane)15,0020,00
Barbunya--
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0035,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık--
Kefal10,0020,00
Sazan15,0020,00

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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