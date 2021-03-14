Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

14.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:45
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 20,00 25,00
Somon 30,00 40,00
İstavrit 20,00 20,00
Tirsi - -
Mezgit 25,00 30,00

Levrek (çiftlik) 20,00

 30,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) - -
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 80,00 90,00
Çinekop (deniz) 40,00 50,00
Lüfer (tane) - -
Sazan 20,00 25,00
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Uskumru 15,00 25,00
Kefal 10,00 20,00
İzmarit - -

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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