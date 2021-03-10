Samsun'da balık fiyatları
10.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:46
Samsun Büyükşehir Belediyesi balık halinde hamsinin kilogramı 20-25 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi balık halinde hamsinin kilogramı 20-25 liradan satıldı.
Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(Lira)
|EN YÜKSEK
(Lira)
|Hamsi
|20,00
|25,00
|Mezgit
|10,00
|15,00
|Uskumru
|20,00
|25,00
|Somon
|30,00
|35,00
|Levrek
|45,00
|55,00
|Alabalık
|30,00
|35,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün
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