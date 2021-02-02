Samsun'da balık fiyatları
02.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:29
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|-
|-
|Somon
|25,00
|30,00
|İstavrit
|-
|-
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|20,00
|30,00
|Levrek (çiftlik)
|20,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|-
|-
|Sargan
|25,00
|30,00
|Palamut (tane)
|-
|-
|Barbunya
|15,00
|20,00
|Kalkan
|70,00
|90,00
|Çinekop (deniz)
|40,00
|50,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|50,00
|50,00
|Levrek (deniz)
|40,00
|50,00
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|10,00
|20,00
|İzmarit
|-
|-
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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