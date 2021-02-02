Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

02.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:29
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 25,00 30,00
İstavrit - -
Tirsi - -
Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 20,00

 30,00
Çipura (çiftlik) - -
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) - -
Barbunya 15,00 20,00
Kalkan 70,00 90,00
Çinekop (deniz) 40,00 50,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 50,00 50,00
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Alabalık - -
Kefal 10,00 20,00
İzmarit - -

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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