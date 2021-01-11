Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

11.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:54
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 10 ila 20 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 10 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 20,00
Somon 30,00 40,00
İstavrit 15,00 25,00
Tirsi - -
Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 15,00

 30,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25.00 30,00
Palamut (tane) 10,00 15,00
Barbunya 15,00 20,00
Kalkan 70,00 90,00
Çinekop (deniz) 40,00 45,00
Lüfer (tane) - -
Kötek - -
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Alabalık 20,00 30,00
Kefal 10,00 15,00
İzmarit 10,00 15,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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