Samsun'da balık fiyatları
11.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:54
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 10 ila 20 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 10 ila 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|10,00
|20,00
|Somon
|30,00
|40,00
|İstavrit
|15,00
|25,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|20,00
|30,00
|Levrek (çiftlik)
|15,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|30,00
|40,00
|Sargan
|25.00
|30,00
|Palamut (tane)
|10,00
|15,00
|Barbunya
|15,00
|20,00
|Kalkan
|70,00
|90,00
|Çinekop (deniz)
|40,00
|45,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek (deniz)
|40,00
|50,00
|Alabalık
|20,00
|30,00
|Kefal
|10,00
|15,00
|İzmarit
|10,00
|15,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
Haber Yorumları
500