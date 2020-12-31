Samsun'da balık fiyatları
31.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:02
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|10,00
|15,00
|Somon
|30,00
|35,00
|İstavrit
|20,00
|25,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|20,00
|25,00
|Levrek (çiftlik)
|30,00
|40,00
|Çipura (çiftlik)
|30,00
|40,00
|Sargan
|25,00
|30,00
|Palamut (tane)
|20,00
|30,00
|Barbunya
|20,00
|30,00
|Kalkan
|70,00
|90,00
|Çinekop (deniz)
|40,00
|45,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek (deniz)
|40,00
|60,00
|Alabalık
|20,00
|30,00
|Kefal
|10,00
|15,00
|Mersin balığı
|100,00
|100,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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