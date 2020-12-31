Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

31.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:02
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 15,00
Somon 30,00 35,00
İstavrit 20,00 25,00
Tirsi - -
Mezgit 20,00 25,00

Levrek (çiftlik) 30,00

 40,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) 20,00 30,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 70,00 90,00
Çinekop (deniz) 40,00 45,00
Lüfer (tane) - -
Kötek - -
Levrek (deniz) 40,00 60,00
Alabalık 20,00 30,00
Kefal 10,00 15,00
Mersin balığı 100,00 100,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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