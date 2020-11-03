Samsun'da balık fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da balık fiyatları

03.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:16
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 25 - 35 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 25 - 35 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 20,00 25,00
Somon 30,00 45,00
İstavrit 20,00 35,00
Tirsi - -
Mezgit 25,00 40,00

Levrek (çiftlik) 30,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 35,00 40,00
Sargan 25.00 30,00
Palamut (tane) 25,00 35,00
Barbunya 30,00 45,00
Kalkan 70,00 90,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 30,00 40,00
Levrek (deniz) 40,00 55,00
Alabalık 20,00 25,00
Kefal 10,00 15,00
Sazan - -

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Az av ve fazla talep nedeniyle balık fiyatları arttı
Az av ve fazla talep nedeniyle balık fiyatları arttı
Samsun'da motorlu kara taşıtı bir yılda 16 bin 401 adet arttı
Samsun'da motorlu kara taşıtı bir yılda 16 bin 401 adet arttı
Samsun'da simide yüzde 50 zam
Samsun'da simide yüzde 50 zam
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Geert Wilders Süleyman Soylu Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit İkbal Gürpınar Oktay Kaynarca
Spor Babel Ali Koç Tisserand Erol Bulut Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da balık fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 13:32:04. #1.14#
title