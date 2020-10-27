Samsun'da balık fiyatları
27.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:20
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|20,00
|25,00
|Somon
|35,00
|50,00
|İstavrit
|15,00
|20,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|20,00
|40,00
|Levrek (çiftlik)
|30,00
|35,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|40,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|15,00
|20,00
|Barbunya
|15,00
|30,00
|Kalkan
|70,00
|90,00
|Çinekop (deniz)
|20,00
|25,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek (deniz)
|40,00
|55,00
|Alabalık
|20,00
|25,00
|Kefal
|10,00
|15,00
|Sazan
|-
|-
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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