Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

27.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:20
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 20,00 25,00
Somon 35,00 50,00
İstavrit 15,00 20,00
Tirsi - -
Mezgit 20,00 40,00

Levrek (çiftlik) 30,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 35,00 40,00
Sargan - -
Palamut (tane) 15,00 20,00
Barbunya 15,00 30,00
Kalkan 70,00 90,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek - -
Levrek (deniz) 40,00 55,00
Alabalık 20,00 25,00
Kefal 10,00 15,00
Sazan - -

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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