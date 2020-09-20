Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 12 ila 15 liradan satıldı.
20.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:30
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 12 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|-
|-
|Somon
|20,00
|30,00
|İstavrit
|10,00
|15,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|15,00
|20,00
|Levrek (çiftlik)
|20,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|30,00
|35,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|12,00
|15,00
|Barbunya
|20,00
|30,00
|Kalkan
|75,00
|100,00
|Çinekop (deniz)
|20,00
|25,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|45,00
|60,00
|Levrek (deniz)
|35,00
|45,00
|Alabalık
|-
|-
|Uskumru
|15,00
|15,00
|Sazan
|-
|-
Kaynak: AA
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