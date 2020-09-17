Samsun'da balık fiyatları Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: