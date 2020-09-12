Samsun'da balık fiyatları Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 25 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: