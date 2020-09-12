Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 25 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları
12.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:52

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 25,00 25,00
Somon 25,00 35,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi - -
Mezgit 15,00 30,00

Levrek (çiftlik) 25,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan - -
Palamut (tane) 10,00 15,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek - -
Levrek (deniz) 35,00 45,00
Alabalık - -
Uskumru 15,00 15,00
Sazan - -

Kaynak: AA

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