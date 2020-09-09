Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 8 ila 15 liradan satıldı.

Samsun'da balık fiyatları
09.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:21

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 8 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 25,00 35,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi - -
Mezgit 10,00 20,00

Levrek (çiftlik) 30,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan - -
Palamut (tane) 8,00 15,00
Barbunya 15,00 25,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek - -
Levrek (deniz) 40,00 45,00
Alabalık - -
Uskumru - -
Sazan - -

Kaynak: AA

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