Samsun'da balık fiyatları Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 8 ila 15 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 8 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: