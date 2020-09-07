Samsun'da balık fiyatları Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 25,00 35,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi - - Mezgit 10,00 15,00 Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 30,00 35,00 Sargan - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 15,00 25,00 Kalkan 70,00 100,00 Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 35,00 45,00 Alabalık - - Uskumru - - Sazan - -

Kaynak: AA