Samsun'da balık fiyatları

24.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 25 ila 30 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 30,00 40,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi 15,00 20,00 Mezgit 25,00 30,00 Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 30,00 40,00 Sargan 25,00 30,00 Palamut - - Barbunya 25,00 30,00 Kalkan 170,00 210,00 Çinekop (deniz) - - Lüfer (tane) 60,00 70,00 Kötek 40,00 50,00 Levrek (deniz) 50,00 70,00 Alabalık - - Uskumru 10,00 15,00 Sazan 20,00 20,00

Kaynak: AA