Samsun'da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
19.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:26
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
|20,00
|25,00
|Somon
|30,00
|40,00
|İstavrit
|10,00
|15,00
|Tirsi
|15,00
|20,00
|Mezgit
|15,00
| 20,00
|Levrek (çiftlik)
|30,00
|35,00
|Çipura (çiftlik)
|30,00
|35,00
|Sargan
|25,00
|30,00
|Palamut (tane)
|20,00
|25,00
|Barbunya
|25,00
|30,00
|Kalkan
|180,00
|200,00
|Çinekop (deniz)
|-
|-
|Lüfer (tane)
|60,00
|70,00
|Kötek
|-
|-
|Levrek (deniz)
|50,00
|70,00
|Alabalık
|-
|-
|Uskumru
|10,00
|15,00
|Sazan
|-
| -
Kaynak: AA