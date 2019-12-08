Samsun'da balık fiyatları

08.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:38

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 10,00 15,00 Somon 40,00 60,00 İstavrit - - Tirsi 15,00 20,00 Mezgit 30,00 40,00 Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 30,00 30,00 Sargan - - Palamut (tane) 30,00 35,00 Barbunya 40,00 50,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) - - Lüfer (tane) 60,00 70,00 Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 50,00 Alabalık - - Uskumru 10,00 15,00 Sazan - -

Kaynak: AA