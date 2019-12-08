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Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

08.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:38
Samsun'da balık fiyatları

Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 15,00
Somon 40,00 60,00
İstavrit - -
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 30,00 40,00

Levrek (çiftlik) 30,00 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 30,00
Sargan - -
Palamut (tane) 30,00 35,00
Barbunya 40,00 50,00
Kalkan - -
Çinekop (deniz) - -
Lüfer (tane) 60,00 70,00
Kötek - -
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Alabalık - -
Uskumru 10,00 15,00
Sazan - -

Kaynak: AA
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