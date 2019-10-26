Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

26.10.2019 16:50
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 10,00
Somon 40,00 50,00
İstavrit 7,00 10,00
Tirsi 15,00 20,00
Mezgit 7,00 10,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00
Çipura (çiftlik) 20,00 30,00
Sargan 25,00 25,00
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 15,00 20,00
Kalkan - -
Çinekop (deniz) - -
Zargana - -
Kötek 20,00 25,00
Levrek (deniz) 30,00 40,00
Alabalık 20,00 25,00
Uskumru 10,00 15,00
Sazan - -

Kaynak: AA
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