Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 10,00
Somon (çiftlik) 20,00 25,00
İstavrit 8,00 10,00
Kefal - -
Mezgit 10,00 15,00

Levrek (çiftlik) 25,00 30,00
Çipura (çiftlik) 25,00 25,00
Kötek - -
Palamut (tane) 7,00 10,00
Barbunya 20,00 25,00
Kalkan 60,00 90,00
Çinekop (deniz) 30,00 35,00
Zargana 20,00 25,00
Kırlangıç - -
Levrek (deniz) 30,00 40,00
Alabalık 8,00 10,00
Uskumru 15,00 20,00
Sazan 10,00 10,00

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