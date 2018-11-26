Samsun'da Balık Fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 8 ila 10 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 8 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|8,00
|10,00
|Somon (çiftlik)
|15,00
|25,00
|Mezgit
|20,00
| 30,00
|Levrek (çiftlik)
|20,00
|25,00
|Çipura (çiftlik)
|25,00
|30,00
|Palamut (tane)
|15,00
|18,00
|Barbunya
|20,00
|35,00
|Kalkan
|90,00
|120,00
|Çinekop (deniz)
|20,00
|30,00
|Zargana
|15,00
|15,00
|Uskumru
|20,00
|20,00
|Sazan
|10,00
| 12,00