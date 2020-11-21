Samsun'da bakkal, büfe, manav, kasap ve kuruyemişçilere istisna tanındı

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren iş yerleri ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren iş yerleri ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Kurulumuzun 18 Kasım 2020 tarih ve 127 sayılı kararında 10.00-20.00 saatleri içinde faaliyetlerine devam etmelerine karar verilen bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam etmelerine, alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı