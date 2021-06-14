Samsun'da bağımlılıkla mücadele

Vali Zülkif Dağlı, Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Dağlı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kamu kurum yöneticileri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, uyuşturucu arzının engellenmesi, bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Dağlı, gençlerin ve çocuklan korunması için çalışıldığına işaret ederek, bağımlılıkla mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini, bütün vatandaşları ilgilendiren bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin her kuruma önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bağımlılıkla mücadelede gerek sizlerin gerek personelinizin azami hassasiyet göstermesini özellikle istirham ediyorum. Bağımlılıkla mücadele konusunda çaba gösteren ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri ile emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü