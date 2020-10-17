Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın

17.10.2020 13:16 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:31

Son dakika haberi... Samsun'da bağ evinde yangın Samsun'da bir bağ evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Samsun'da bağ evinde yangın

SAMSUN - Samsun'da bir bağ evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Akbaş'a ait tek katlı bağ evinde yangın çıktı. Alevler biranda evi sararken, olayın fark eden vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ev evin içindeki eşyalar tamamen yanarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Evde bulunan tüpler ise patlama ihtimali üzerine itfaiye tarafından bahçeye çıkartıldı. Ev sahibi ve çocuklarının meyve bahçeleri bulunan evi zaman zaman kullandıkları, en son dün akşam saat 18.00'de evden ayrılarak diğer evlerine gittikleri öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın
Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın
Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın
Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın
Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın
Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Hazal Kaya Halil Sezai
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Füze Ak Parti Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Samsun'da bağ evinde yangın - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 13:31:54. #1.14#
title