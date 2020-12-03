Samsun'da bağ evi yandı
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Samsun'da bağ evi yandı

03.12.2020 08:24 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:27
Samsun'da bağ evi yandı

SAMSUN'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

SAMSUN'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde iki katlı bir bağ evinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. M.E.'ye ait evde çıkan yangını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle evde birinin olabileceğini değerlendirerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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Samsun'da bağ evi yandı
Samsun'da bağ evi yandı
Samsun'da bağ evi yandı
Samsun'da bağ evi yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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