Samsun'da Bafra Ovası'nda 2021 yılı hububat ekimi başladı
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Samsun'da Bafra Ovası'nda 2021 yılı hububat ekimi başladı

04.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:20
Samsun'da Bafra Ovası'nda 2021 yılı hububat ekimi başladı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 2021 yılı hububat ekiminin başladığı Bafra Ovası'nda 190 bin dekara buğday, 6 bin dekara ise arpa ekilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 2021 yılı hububat ekiminin başladığı Bafra Ovası'nda 190 bin dekara buğday, 6 bin dekara ise arpa ekilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Osman Tosuner ile Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Yakıntaş Mahallesi'nde buğday ekimi yapan Senai Dursun'u ziyaret ederek, bol bereketli ürün ve kazanç diledi.

Anadolu'nun en temel ürünü ve temel gıdanın buğday olduğuna işaret eden Tosuner, "Buğday demek bereket demek. Buğday demek zenginlik demek. Bu vesileyle salgının olduğu dönemde gıda tedarikinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de Bafra olarak üretiyoruz. Çiftçimiz zenginleşiyor, berekete kavuşuyor." dedi.

Bafra'nın verimli topraklarıyla bilinen bir yer olduğunu vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti:

"İnşallah çiftçilerimizin umduğu, beklediği şekilde buğday elde ederiz. Onların da yüzleri güler diye düşünüyorum. Türkiye'nin önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda geçen yıl 180 bin dekar alanda buğday, 5 bin dekara da arpa ekimi gerçekleştirildi. Bu yıl ise 190 bin dekar alanda buğday, 6 bin dekarda ise arpa ekiminin yapılması hedefleniyor. Tüm çiftçilerimize bereket dolu ürünler ve bol kazançlar, sağlık sıhhat diliyorum."

Senai Dursun da yaklaşık 50 dönüm arazisine buğday ektiğini belirterek, "Geçen yıl dönüm başına 500 kilogram ürün aldım. Bu yıl ise daha yüksek verim bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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