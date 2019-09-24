Samsun'da bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Aşıklı Mahallesi Çiftlik mevkisinde komşusuna mısır silajı yapımında yardım eden Kamil Baş'ın (51) bacağı silaj makinesine sıkıştı.
Bacağı parçalanan Baş, çevredekilerin uğraşı sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Baş, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.