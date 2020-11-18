Samsun'da babasının ikinci kez vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti
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Samsun'da babasının ikinci kez vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti

18.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:01
Samsun'da babasının ikinci kez vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından ikinci kez vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından ikinci kez vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babası Kemal B. (70) tarafından tabanca ile vurulan ve yaklaşık 1,5 aydır Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören Nazım B. (44), hayatını kaybetti.

Nazım B'nin yaşamını yitirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, baba Kemal B'yi memleketi Gümüşhane'ye giderek gözaltına aldı.

Kemal B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaklaşık 3,5 ay önce Kemal B, aralarında çıkan tartışma sonucu oğlu Nazım B'yi tabanca ile ateş ederek yaralamış, gözaltına alınan Kemal B. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kemal B, 2 Ekim'de de bir kahvehanede oturan oğlu Nazım B'yi aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla yaralamış, gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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