Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde babasını bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.
30.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:58
Samsun'un Atakum ilçesinde babasını bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye, Cumhuriyet Mahallesinde O.S. (39) birlikte yaşadığı babası C.S'yi (70) göğüs ve kollarından bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan C.S. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen Denizevleri Polis Merkezi'nde gözaltına alınan O.S. suç aleti bıçakla Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
O.S'nin şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA