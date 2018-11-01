Samsun'da Babanın Tartıştığı Oğlunu Öldürmesi
Samsun'un Havza ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, tutuklandı.
Aşağı Yavucak Mahallesi'nde oğlu Emre Erenler'i (25) aralarında çıkan tartışma sırasında tabanca ile ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar Erenler'in (52) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erenler, adliyeden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Allah kimseyi oğlu ile sınamasın." dedi.
Havza ilçesinde dün, aralarında çıkan tartışma esnasında Yaşar Erenler, kendisine bıçak çeken oğlu Emre Erenler'e tabancayla ateş etmiş, oğul Erenler olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Baba Yaşar Erenler ise gözaltına alınmıştı.