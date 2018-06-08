Samsun'da Baba ve Oğlu 17 Bin Kez Kullanımlık Bonzai ile Yakalandı

Samsun'da narkotik polisinin bir baba ve oğluna yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 bin kez kullanımlık 1 kilo 783 gram bonzai ve 19 bin 500 TL para ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesinde ikamet eden Yasin D., ile babası İbrahim D.'nin birlikte uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbaratını alarak çalışma başlattı. Şüphelileri takip eden ekipler, Atakum ilçesi Taflan Mahallesinde harabe halde bulunan bir binaya girip poşetle ayrılmaları sonrası otomobillerine operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada 283 gram, harabe binada yapılan aramada ise 1 kilo 500 gram bonzai ve üst aramalarında ise uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 TL para ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı. Olayda ele geçirilen toplam 1 kilo 783 gram bonzainin 17 bin kez kullanımlık olduğu öğrenildi.