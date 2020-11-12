Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor

12.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:22

Samsun'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zafer mutlulukla karşılandı.

Samsun'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zafer mutlulukla karşılandı.

Kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledi.

Vatandaşlardan Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın sağladığı zaferin kendilerini mutlu ettiğini, kendi topraklarını geri almışcasına sevinç yaşadığını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki topraklara Ermenistan'ın girmesini istemediğini ifade eden Aydın, "Topraklarımız aslında bütündü. Tarihte bölünmüş. Aslında Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye birleşik bir hat olması lazım. Tek devlet tek millet olması lazım." dedi.

Aydın, yaşadıkları mutluluğu kelimelere dökmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Azerbaycan toprağına kavuştu. Nasıl Azerbaycan sevindiyse ben de öyle sevindim. Türkiye'deki SİHA ve İHA'lar olmasaydı Azerbaycan bu başarıyı alamazdı. Türkiye bu desteği vermekle Türk birliğini sağlamış oldu." diye konuştu.

Mustafa Yılmaz ise Azerbaycan'ın sağladığı zafer nedeniyle manevi duygularının kabardığını hakikatin yerini bulmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Azerbaycan bizim kardeşlerimizdir" diyen Yılmaz, "Türkiye olarak destek vermemiz çok önemli. Ermenistan gerekli dersi almıştır. Bir daha böyle işlere karışmaz. Ezanlarımızın yeniden Karabağ'da okunması manevi duygularımızı kabarttı." ifadesinde bulundu.

Tarık Balcı ise Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ı yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Zafer inananlarındır. Zafer Allah'ındır. Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. 30 yıl sonra Karabağ'da ezan okundu. Türk milleti olarak gurur duyuyoruz bu zaferden. İHA ve SİHA'lar zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Ermenistan ordusu perişan edildi."

Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor
Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor
Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor
Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Azerbaycan'da coşkulu zafer kutlamaları havadan görüntülendi
Azerbaycan'da coşkulu zafer kutlamaları havadan görüntülendi
Azerbaycan'da zafer kutlamaları devam ediyor
Azerbaycan'da zafer kutlamaları devam ediyor
- Azerbaycan'da zafer kutlamaları devam ediyor
- Azerbaycan'da zafer kutlamaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Haydar Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere İlker Aksum Türkan Şoray Ferzan Özpetek
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Şenol Güneş Eddie Newton Abdullah Avcı
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da Azerbaycan'ın zafer sevinci paylaşılıyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 16:22:38. #1.14#
title