Samsun'da Ayva Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'da gümrük malı ayva yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 13. kilometresi Adalar mevkisinde saat 15.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den yüklediği ayvayı Rusya'ya götürmek üzere Samsun Limanı'na giden Salim Revi (49) idaresindeki 61 K 12714 çekici ve 61 K 10803 dorse plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun ortasına devrildi. Kazada tır sürücüsü Salim Revi yaralandı. Bu sırada kaza yerinden geçen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kaza yerinde durarak yaralıyla ilgilendi. Sağlık Müdürü Mehmet Ali Oruç, sedyenin bir ucundan tutarak yaralının taşınmasına yardımcı oldu. Yaralı Salim Revi, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA