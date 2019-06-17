Samsun'da ayrıldığı nişanlısını öldüren kişi intihar etti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi ayrıldığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti.

Adatepe Mahallesi'nde askerden yeni geldiği öğrenilen Sefa G. (22) ailesinin tarlada olduğu sırada eski nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nun (20) evine giderek konuşmak istedi.

Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Sefa G, Dilek Öksüzoğlu'nu tabancayla vurdu.

Öksüzoğlu hayatını kaybederken Sefa G. de olay yerinde intihar etti.

Kaynak: AA