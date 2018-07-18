Samsun'da Aynı Yerde İki Kaza: 7 Yaralı

Samsun'da aynı yerde iki kaza: 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'da aynı yerde peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Kavşağı Samsun-Ankara karayolu üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Bodur idaresindeki 55 AG 833 plakalı otomobil, Samsundan Kavak istikametine seyir ederken önünde seyir eden ve kırmızı ışıkta bekleyen Nuray Köknel idaresindeki 55 AJA 36 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Burcu Bodur (64), Rahime Bodur (47), Zeynep Sude Köknel (12), Emir Kağan Köknel (6), Şerife Bodur ve Saliha Eva Baltacı yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet hastanesine kaldırıldılar. Aynı kavşakta ilk kazanın hemen ardından bir kaza daha meydana geldi. İlhan Onmak idaresindeki 52 BR 692 plakalı kamyonet, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Benek idaresindeki 55 AHS 31 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü İlhan Onmak yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen 2 ayrı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.