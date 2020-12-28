Samsun'da aynı villaya ikinci kumar baskını: 9 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da aynı villaya ikinci kumar baskını: 9 kişi yakalandı

28.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:12
Samsun'da aynı villaya ikinci kumar baskını: 9 kişi yakalandı

Samsun'da bir gün önce 47 kişinin kumar oynarken yakalandığı villaya bir gün sonra yapılan ikinci baskında bu kez 9 kişi kumar oynarken yakalandı.

Samsun'da bir gün önce 47 kişinin kumar oynarken yakalandığı villaya bir gün sonra yapılan ikinci baskında bu kez 9 kişi kumar oynarken yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Cumartesi gecesi 47 kişinin kumar oynarken yakalandığı villaya dün akşam yeniden baskın düzenleyen polis, bu kez de 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Olayla ilgili villa sahibi U.Y. ile villayı kiralayan S.M. ile kumar oylayan 9 kişiye idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Bülent Ersoy Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Domagoj Vida Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Elazığ İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da aynı villaya ikinci kumar baskını: 9 kişi yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:14:03. #1.14#
title