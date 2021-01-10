Samsun'da aynı aileden 3 kişi bir ay içinde koronavirüs kurbanı oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç kardeş bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç kardeş bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Emirhan ailesinin 4 çocuğundan biri olan Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Selman Emirhan, Kovid-19 tedavisi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşamını yitirdi.

Gülyazı Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Selman Emirhan'ın cenazesi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki ağabeyi ve uzun süre önce hayatını kaybeden babasının yanında toprağa verildi.

Cenazeye, Selman ailesi, yakınları ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden katıldı.

Yaklaşık bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Selman Emirhan'ın ağabeyi 40 yaşındaki Kenan Emirhan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Emirhan'ın diğer ağabeyi, Bafra'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, dün görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığına defnedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman