Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdris Pişkin (33) idaresindeki 55 ABG 262 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şeyma Pişkin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title