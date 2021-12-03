Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İdris Pişkin (33) idaresindeki 55 ABG 262 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şeyma Pişkin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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