Samsun'da avukatlık büroları ile yazılım firmasından hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde avukatlık büroları ile bir yazılım firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde avukatlık büroları ile bir yazılım firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ç.A. (43), F.C. (25) ve H.H'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, 30 Mart 2021'de Bahçelievler Mahallesi Özden Sokak'taki 6 katlı apartmanda bulunan 2 avukatlık bürosu ile bir yazılım firmasından hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine 3 şüpheliyi yakalamış, zanlıların çaldıkları 9 dizüstü bilgisayarı İstanbul'a gönderilmek üzere bir ticari taksiyle otogardaki emanete gönderdikleri tespit edilmişti.

Dizüstü bilgisayarların birinde 800 bin lira değerinde yazılım olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek