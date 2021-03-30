Samsun'da avukatlık büroları ile yazılım firmasından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde avukatlık büroları ile bir yazılım firmasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.