Samsun'da Avukatların Fetö Davasında 3 Tahliye

Samsun'da 22'si avukat 25 kişinin yargılandığı davada tutuklu bulunan 3 avukatın tahliyesine karar verildi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili örgütün avukat yapılanmasıyla alakalı olduğu iddiasıyla 22'si avukat 1'i emekli öğretmen 1 psikolog ve 1 avukat katibinden oluşan 4'ü tutuklu 25 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşma basına kapalı olarak yapıldı. Mahkeme, tutuklu avukatlardan Yusuf Z., Serdar K. ve Mustafa K.A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Avukat Cem Ş.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verirken, davada tek tutuklu kaldığı öğrenildi. Duruşma 16 Mart'a ertelendi. - SAMSUN