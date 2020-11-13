AVM'de terk edilmiş bebek bulundu
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AVM'de terk edilmiş bebek bulundu

13.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:22

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) terk edilmiş bebek bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) terk edilmiş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir AVM'nin kadınlar tuvaletinde bebek bulunduğunu gören vatandaşlar, görevlilere haber verdi.

Görevlilerin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, üzerinde pembe kıyafet bulunan genç bir kadının kucağındaki bebekle tuvalete girdiği, bir süre sonra bebek olmadan çıktığı belirlendi.

Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, AVM'de inceleme yaptı. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

AVM'de terk edilmiş bebek bulundu
AVM'de terk edilmiş bebek bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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