Samsun'da AVM'de haberciye 'güvenlikçi' engeli
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Samsun'da AVM'de haberciye 'güvenlikçi' engeli

Samsun'da AVM'de haberciye 'güvenlikçi' engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da Bulvar AVM'de fenalaşarak baygınlık geçiren kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da Bulvar AVM'de fenalaşarak baygınlık geçiren kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Açık alanda yaşanan olayı görüntülemeye çalışan haberci, yetkisini aşan güvenlikçi engeliyle karşılaştı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Sağlık'a '28 yaşındaki bir kadının fenalaştığı' ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşarak baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Gazetecilerin olayı görüntülemeye çalıştığı esnada Bulvar AVM'nin güvenlik görevlileri basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Gazetecilerin, "Kamuya açık alanda çekim yapıyorum, mağazaların ve kafenin içinde çekim yapmıyorum" sözlerine karşılık kameranın kapatılmasını isteyen güvenlik görevlileri, "Hayırdır, neden ambulansı memurlara kadar çekiyorsun? Burası özel mülk, burada çekim yapamazsınız" karşılığını vererek, gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

Fenalaşan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa bindirildikten sonra özel bir hastaneye götürüldü. - SAMSUN

Samsun'da AVM'de haberciye 'güvenlikçi' engeli
Samsun'da AVM'de haberciye 'güvenlikçi' engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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