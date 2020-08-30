Samsun'da AVM'de coşku dolu Zafer Bayramı kutlaması SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir alışveriş merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda coşku dolu bir kutlama programı gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir alışveriş merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda coşku dolu bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM zaferin 98. yılına özel etkinliklere imza atarak vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı. Alışveriş merkezi bugüne özel kırmızı ve beyaz renklere büründü. Mağazaların Türk bayraklarıyla donattığı vitrinler müşterileri karşıladı. Alışveriş merkezindeki ses sistemlerinden gün boyu Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan türküler ve marşlar kulağa geldi. Kurtuluşun şehit ve gazileri, led ekranlardan yapılan slayt ve video gösterileri ile anıldı.

Bununla da sınırlı kalmayan etkinliklerde bir dans ekibi tarafından yapılan salsa ve bachata gösterileri vatandaşları neşeye ortak etti. İlgiyle takip edilen gösteriler gün içerisinde alışveriş merkezinin her katında gerçekleştirildi. Zafer coşkusu alışveriş merkezinin girişinde yapılan son bir kutlama ile doruğa ulaştı. Mağaza müdürleri ve vatandaşlar AVM'nin dışına asılan dev Türk bayrağı altında toplandı. Ses sisteminden çalınan marşlar eşliğinde insanlar Zafer Bayramı'nı kutladı. Ellerindeki bayraklar ve yaktıkları meşalelerle bayram coşkusunu hissettiler. Tüm etkinliklerde fiziksel mesafe ve maske kullanımına riayet edilerek pandeminin gereklilikleri yerine getirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA