Samsun'da av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü
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Samsun'da av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü

07.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:52
Samsun'da av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde ava gittiği akrabası tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde ava gittiği akrabası tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya bilgiye göre, Fahrettin S. (60) ile akrabası Niyazi S. (64), Müstecep Mahallesi'nde ava gitti.

Av dönüşü Fahrettin S. tarafından tüfekle kazara vurulan Nizayi S, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Fahrettin S, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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