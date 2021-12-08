Samsun'da av bayisinden tüfek çalan hırsızlar serbest bırakıldı - Haberler
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Samsun'da av bayisinden tüfek çalan hırsızlar serbest bırakıldı

Samsun'da av bayisinden tüfek çalan hırsızlar serbest bırakıldı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki bir av bayisinin atölye bölümünden av tüfeği çalan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 hırsız, serbest bırakıldı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki bir av bayisinin atölye bölümünden av tüfeği çalan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 hırsız, serbest bırakıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalanan F.Y. (20), C.T. (18) ve T.T'nin (17) işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Zanlılar, dün Kale Mahallesi Bedestan Sokak'ta av bayisinin vitrin camlarını kırarak iki tüfek çalmış, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Samsun'da av bayisinden tüfek çalan hırsızlar serbest bırakıldı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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