Samsun'da ATM'lere düzenek yerleştiren 2 kişi İstanbul'da yakalandı
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Samsun'da ATM'lere düzenek yerleştiren 2 kişi İstanbul'da yakalandı

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM'sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi İstanbul'da yakalandı.

Samsun'da ATM'lere düzenek yerleştiren 2 kişi İstanbul'da yakalandı
11.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:47

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM'sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcıların Kurban Bayramı ve öncesinde Samsun merkez ve ilçelerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM'lere özel düzenek yerleştirerek banka kartlarını kopyaladıkları ortaya çıktı. Polis çok sayıda ATM'de özel düzenekleri ele geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüzlerce kişinin banka kartlarının kopyalandığı ortaya çıktı. Birçok vatandaş da hesaplarından paraları çekilerek dolandırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişiyi İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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