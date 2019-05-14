Samsun'da Athena Rüzgarı

Samsun'da Athena Rüzgarı

SAMSUN (İHA) –Ünlü rock müzik grubu Athena, Samsun'da binlerce kişiye konser verdi.

Samsun'da Athena Rüzgarı

SAMSUN (İHA) –Ünlü rock müzik grubu Athena, Samsun'da binlerce kişiye konser verdi.

Koç Spor Fest Üniversite Oyunları kapsamında ünlü rock müzik grubu Athena Samsun'da sahneye çıktı. İlkadım ilçesi Kurtuluş Yolu üzerinde konser veren Athena söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, şarkı arasında hayranlarına seslenerek, "Milli Mücadele'nin başlamış olduğu bu iskelede sizlerle beraber olmak bambaşka bir duygu. Çok teşekkürler dedi. 2,5 saat süren konserde grubun bazı şarkılarına hayranları da eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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